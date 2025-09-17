consiliul județean cedează mai multe terenuri pentru construirea autostrăzii sibiu - făgăraș 

Consiliul Județean (CJ) Sibiu va trebui să cedeze Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) mai multe terenuri în vederea construirii autostrăzii Sibiu – Făgăraș. Consilierii județeni trebuie să adopte de urgență o hotărâre, astfel încât proiectul autostrăzii să fie continuat fără probleme.

Paisprezece terenuri, cu folosința de drum, în suprafață totală de 3.016 metri pătrați, vor trece din administrarea CJ Sibiu în cea a CNAIR. Acestea sunt situate pe raza UAT-urilor Avrig, Cârța și Porumbacu de Jos și fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „autostrada Sibiu-Făgăraș”, tronson 2.

Ca urmare a unei adrese a unor societăți avocațiale, prin care CJ a fost înștiințat că a fost declanșată procedura de expropriere, consilierii județeni vor trebui să voteze de urgență, într-o ședință extraordinară programată pentru data de 18 septembrie, un proiect de hotărâre prin care aceste terenuri să treacă în administrarea CNAIR.