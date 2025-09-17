controverse majore: georgescu susține că dosarul său imită cazul trump și critică instituțiile statului

Fostul candidat la prezidențialele din România, Călin Georgescu, inculpat în dosarul privind tentativa de acțiuni împotriva ordinii constituționale, susține că rechizitoriul întocmit împotriva sa este „o copie la indigo” a dosarului fostului președinte american Donald Trump. Georgescu afirmă că justiția este instrumentalizată de „oligarhia globalist-soroșistă” pentru a-l înlătura.

„Rechizitoriul este un discurs. Dosarul este o copie la indigo a celui al președintelui Trump din 2016, cu aceleași acuzații, doar că s-au schimbat actorii”, a declarat Georgescu. El a mai spus că scopul acțiunilor împotriva sa este de a împiedica revenirea României la „o națiune liberă, suverană și demnă” și că vizează prosperitatea și demnitatea poporului român.

Georgescu a fost prezent miercuri la poliție, fiind sub control judiciar, și a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a finalizat, la 15 septembrie 2025, rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024, dispunând trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe. Printre inculpați se numără Călin Georgescu și Potra Horațiu, considerat liderul grupului paramilitar implicat.