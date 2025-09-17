dacia extinde gama duster: pick-up cu 4×4, benă generoasă și dotări inedite pentru pasageri

Dacia a anunțat lansarea noului Duster Pick-Up, disponibil în România începând de astăzi, 17 septembrie. Modelul poate fi comandat de la un preț de pornire de 25.983 Euro (fără TVA).
Noul pick-up este disponibil în două versiuni de motorizare: Hybrid 140 și Mild-hybrid 130 4×4, și oferă o capacitate de încărcare de până la 430 kg. Proiectul a fost dezvoltat în colaborare cu producătorul de caroserii Romturingia, cu sediul în Câmpulung Muscel, scrie biziday.ro
Bena utilă măsoară 1.050 mm x 1.000 mm, iar pentru asigurarea încărcăturii, aceasta este prevăzută cu două șine metalice laterale și patru inele de ancorare.
Duster Pick-Up este disponibil în 7 culori: Sandstone, Lichen Kaki, Terracota Brown, Glacier White, Schiste Grey, Pearl Black și Cedar Green. La interior, cabina dublă oferă 4 locuri, iar pasagerii locurilor din spate beneficiază, pentru prima dată, de o cotieră centrală.
Noul model combină astfel utilitatea unui pick-up cu confortul și dotările specifice gamei Duster, fiind pregătit atât pentru activități profesionale, cât și pentru utilizarea în familie sau în off-road.
