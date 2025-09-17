horațiu potra ar încerca să obțină azil politic în rusia, anunță procurorul general

Există indicii potrivit cărora Horațiu Potra, șeful mercenarilor români și apropiat al fostului candidat la Președinție Călin Georgescu, ar încerca să obțină azil politic în Federația Rusă, a declarat marți, în conferința de presă, procurorul general al României, Alex Florența.

Potra este dat în urmărire internațională, după ce justiția română a dispus arestarea sa preventivă. Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv fiul lui Potra, pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, scrie Digi24.

Conform Parchetului ICCJ, acțiunile inculpaților au pus în pericol securitatea națională și valorile care protejează exercitarea puterii de stat. Procurorul Florența a precizat că nu se cunoaște locul exact unde se află Potra, însă există date certe că acesta face demersuri în legătură cu autoritățile ruse pentru obținerea azilului.

Potra nu a depus încă o cerere oficială de azil, dar ancheta relevă că în decembrie 2024 a încercat să organizeze o acțiune violentă în fața Curții Constituționale, considerată de procurori drept o acțiune de război hibrid menită să slăbească structura statului.

Procurorii au mai arătat că Potra a revenit în România pe 6 decembrie 2024, după ce pe 4 decembrie, aflat în Congo, a fost contactat de Andrei Avram, liderul grupării infracționale „Ciurarii”, pentru a purta discuții legate de implicarea în planuri de destabilizare.