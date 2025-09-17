înapoi în uniformă. emoţia rezerviştilor din sibiu, chemaţi la exerciţiul mobex 2025: ,,am 58 de ani, dar lupt pentru ţară!”/ video reportaj

Au lăsat birouri, familii şi grijile cotidiene pentru a răspunde unui singur apel: cel al armatei. Aproximativ 7.000 de rezervişti din judeţele Sibiu şi Mureş au fost mobilizaţi în această săptămână în cadrul exerciţiului MOBEX SB-MS-25, cel mai amplu antrenament de acest fel din ultimii ani. Îmbrăcaţi din nou în uniformă, cu arma în mână, foştii militari au dovedit că deprinderile cazonului nu se pierd, iar spiritul de camaraderie rămâne viu, indiferent de vârstă.

În perioada 15–19 septembrie 2025, judeţele Sibiu şi Mureş găzduiesc exerciţiul de mobilizare MOBEX SB-MS-25, organizat de Ministerul Apărării Naţionale alături de mai multe instituţii partenere. Este un exerciţiu de amploare, cu caracter interinstituţional, menit să verifice modul în care populaţia, economia şi teritoriul sunt pregătite pentru apărare. Conform organizatorilor, astfel de activităţi sunt programate periodic şi se desfăşoară în mai multe judeţe din ţară, urmând o tradiţie legislativă stabilită prin Legea 477/2003 şi Legea 446/2006.

Poligonul Poplaca, punct central al exerciţiului

La Sibiu, punctul central al evenimentelor a fost poligonul de tragere de la Poplaca. Acolo, rezerviştii au reluat contactul cu armamentul individual de infanterie şi au desfăşurat trageri alături de militarii activi din garnizoana locală.

Colonelul Mihai Stătescu, directorul exerciţiului, a explicat că militarii participanţi provin din toate unităţile Ministerului Apărării din Sibiu, iar în paralel, în două poligoane din judeţul Mureş, colegii lor de la Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale au executat exerciţii similare. „Astăzi am desfăşurat şi o şedinţă cu rezerviştii, cei care completează în special baza teritorială şi logistica. Ne-am atins obiectivele şi am constatat că, deşi au trecut ani de la satisfacerea stagiului militar, mulţi dintre ei încă îşi păstrează deprinderile dobândite în armată”, a spus colonelul Stătescu.

„După atât timp, a început să-mi placă din nou”

Printre cei chemaţi s-a aflat şi Mândrilă Nicolae Bogdan, un rezervist de 43 de ani, care a mărturisit că a primit cu bucurie această convocare. „Deşi a trecut ceva timp de atunci, mă bucur că s-a organizat această activitate şi sper să fie cât mai des. Am tras cu tehnică nouă, pe care nu am avut-o în dotare în perioada stagiului. După atâta timp, a început să-mi placă din nou şi, dacă voi fi chemat cu adevărat, voi veni fără nicio problemă”, a declarat acesta.

La rândul său, colonelul în rezervă Florin Popescu, jurist militar, a subliniat importanţa reluării periodice a tragerilor. „Mi-am reamintit regulile de tragere şi tehnicile pe care le avem în dotare. Ultima oară am participat la un astfel de exerciţiu în 2017, la Domneşti, iar de atunci nu s-a mai acordat mare atenţie. Se pare că acum, cu un ministru bine instruit militar, lucrurile se schimbă şi aceste instruiri periodice revin în atenţie. Am 58 de ani, dar aş participa oricând să îmi apăr ţara”, a spus rezervistul, amintind cu mândrie că la origini a fost vânător de munte.

O mobilizare completă, de la triaj la tragere

Exerciţiul de la Sibiu nu a fost doar o şedinţă de tragere. Generalul de brigadă Vasiliu, coordonator al MOBEX SB-MS-25, a precizat că programul a inclus anunţarea rezerviştilor, verificări medicale şi psihologice, echiparea cu armament şi constituirea subunităţilor, urmate de ateliere de pregătire generală, instrucţie genistică, sanitară şi de protecţie NBC.

„Este o oportunitate să ne verificăm planurile şi procedurile de mobilizare, dar şi să implicăm rezerviştii într-un flux real de instruire. Participă instituţii din tot spectrul sistemului naţional de apărare: Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi chiar Administraţia Penitenciarelor. Rezerviştii răspund la ordin, trec prin toate etapele, primesc echipament, execută trageri şi, la final, li se înmânează adeverinţe care le asigură concediu plătit pentru ziua de mobilizare”, a explicat generalul.

Ministrul Apărării: „Un exerciţiu absolut necesar”

Prezent la Sibiu, ministrul apărării naţionale, Liviu-Ionuţ Moşteanu, a salutat implicarea celor aproximativ 7.000 de rezervişti mobilizaţi în judeţele Sibiu şi Mureş.

„Este un exerciţiu absolut necesar. Rezerviştii se familiarizează cu armata, cu armamentul nou şi cu structurile operaţionale, iar noi verificăm modul în care funcţionează colaborarea interinstituţională. Le mulţumesc tuturor pentru spiritul civic şi pentru faptul că au răspuns prezent într-un timp foarte scurt”, a declarat ministrul.

Tot el a anunţat că din anul viitor va fi introdus un nou cadru legal care va permite tinerilor între 18 şi 35 de ani să facă un stagiu militar voluntar de patru luni, cu soldă şi posibilitatea de a rămâne ulterior în rezervă.

Câine polițist de rasă German Shepherd cu echipament special, jucându-se cu o minge roșie, în timpul unui antrenament de câine poliție pe teren deschis. Soldați români în echipament militar, participați la un exercițiu de pregătire cu arme automate, într-o zonă de teren, în uniformă de camuflaj, cu insigna și steagul României vizibile.

Deşi pentru mulţi rezervişti acest exerciţiu a însemnat o întoarcere după aproape două decenii la disciplina cazonă, mobilizarea a fost privită cu entuziasm. Pentru autorităţi, MOBEX SB-MS-25 a reprezentat o verificare a fiabilităţii planurilor de mobilizare, dar şi o oportunitate de a transmite populaţiei că pregătirea pentru apărare nu este doar pe hârtie, ci se face concret, cu oameni, arme şi instituţii. Ultima mobilizare de asemenea amploare avusese loc în Sibiu în 2012, ceea ce face ca exerciţiul de anul acesta să marcheze o revenire importantă în antrenamentul rezervei Armatei Române.