incendiu într-un bloc din terezian. locatarii s-au evacuat

Un incendiu a izbucnit, miercuri, într-un apartament dintr-un bloc din cartierul Terezian din Sibiu. Locatarii s-au evacuat în siguranță.

ISU Sibiu a intervenit pe strada Rusciorului din municipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament situat la parterul unui imobil. La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară, un echipaj SMURD, și o autospecială de prima intervenție cu un ventilator.

„Incendiul s-a manifestat în bucătăria imobilului, întregul apartament fiind inundat cu fum. Incendiul este lichidat, în aceste momente se lucrează pentru ventilarea apartamentului și pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului”, informează reprezentanții ISU Sibiu.

Din apartament s-au autoevacuat două persoane, o femeie și un copil, iar din întregul imobil s-au autoevacuat alți 5 locatari, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale.