încep lucrările de modernizare a piațetei din fața cercului militar sibiu. investiția se ridică la 8,5 milioane de lei

Încep lucrările de modernizare a piațetei din fața Cercului Militar din Sibiu. Primăria urmează să schimbe fântâna arteziană și să îmbunătățească zonele de relaxare.

Firma Strabag a închis cu garduri piațeta din fața Cercului Militar Sibiu, semn că în curând încep lucrările de modernizare. Piațeta urbană va fi transformată dintr-o zonă de tranzit pietonal într-un spațiu de relaxare, adecvat și pentru organizarea evenimentelor.

Odată cu această modernizare, zona va fi adaptată pentru buna desfășurare a evenimentelor organizate de Cercul Militar. De asemenea, sunt prevăzute două gradene din beton, de formă elipsoidală orientate spre centrul piațetei și dispuse simetric față de axul de simetrie al piațetei. Rolul acestora este de a spori capacitatea și vizibilitatea în cadrul evenimentelor specifice organizate acolo, dar și de a mări atractivitatea zonei, prin oferirea de locuri de ședere, care vor putea fi folosite și în afara evenimentelor. Pentru a reduce masivitatea gradenelor, adiacent acestora și integrate în volumul lor, au fost prevăzute două jardiniere cu plante decorative, luminate pe timp de noapte, care vor spori aspectul estetic al pieței.

Fântâna arteziană existentă va fi înlocuită cu una cu aspect modern, care să pună mai bine în valoare statui din fața Cercului Militar. De altfel, „Monumentul ostașului din toate timpurile” va fi păstrat și restaurat.

Citește și: Piațetă modernă în fața Cercului Militar din Sibiu. Primăria schimbă fântâna arteziană

Investiția se ridică la 8,5 milioane de lei cu TVA din cadre construcții + montaj (C+M), 6.124.975,62 lei.

Termenul de realizare a lucrărilor este de 5 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.