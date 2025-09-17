un avion istoric, a aterizat miercuri pe aeroportul internațional sibiu / foto

Un MiG-15, unul dintre primele avioane cu reacție produse de Uniunea Sovietică după Al Doilea Război Mondial, a survolat și a aterizat miercuri la Aeroportul Internațional Sibiu, oferind vizitatorilor și pasionaților de aviație o experiență rară și impresionantă.
Cu aripi în formă de săgeată, concepute pentru a reduce rezistența aerului și performanțe remarcabile pentru vremea sa, MiG-15 a fost creat pentru viteze apropiate de viteza sunetului și a schimbat definitiv istoria aviației.
Operatorii aeroportului au subliniat că a fost o ocazie unică de a vedea un avion istoric operațional, un spectacol rar, care combină tehnologia de epocă cu emoția unui zbor real. Evenimentul a atras atenția pasionaților de aeronave și a oferit o lecție de istorie care încă zboară.
