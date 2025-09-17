ministrul apărării ionuț moșteanu prezent la exercițiul de mobilizare de la sibiu

Ministrul Apărării Naționale se află miercuri la Sibiu. Ionuț Moșteanu participă la exercițiul de mobilizare.

Ionuț Moșteanu, ministrul apărării, este prezent miercuri la Sibiu, arată sursele Ora de Sibiu. Acesta participă la exercițiul de mobilizare în Poligonul Poplaca.

Vă reamintim că, în perioada 15-19 septembrie, în județele Sibiu și Mureș se desfășoară Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX SB-MS-25, organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Exercițiile de acest tip se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate. Rezerviștii cu domiciliul în județul Sibiu sunt convocați la unitățile MApN la care sunt arondați pentru a participa la activități specifice de pregătire. În cele două județe, activități similare s-au desfășurat anterior în anul 2012, cele mai recente exerciții de mobilizare la nivel national având loc în mai 2025 în județele Teleorman, Giurgiu și Olt.