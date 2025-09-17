peste 500 de participanți, așteptați la crosul copiilor din sibiu. organizator: „vor fi tratați ca niște sportivi de performanță”

Peste 500 de copii din Sibiu și județele învecinate vor alerga la începutul lunii octombrie, la Crosul Copiilor – Ediția de Toamnă,în Parcul Subarini din Sibiu. Competiția sportivă dedicată copiilor cu vârste între 5 și 14 ani, organizată de Asociația Pregătire Fizică și Sport Sibiu (ACS).

Copiii sunt așteptați în data de 4 octombrie, începând la ora 9:40 la festivitatea de deschidere, iar cursele vor fi organizate pe categorii de vârstă, fiecare grupă având trasee adaptate între 300 și 1100 de metri. Punctul de start și sosire este la intrarea în Parcul Subarini dinspre Hotel Parc, pe Aleea Mihai Eminescu.

Participarea presupune o taxă de înscriere de 50 de lei, iar copiii vor beneficia de cronometraj electronic, cu rezultate afișate în timp real pe platforma cronometraj.ro. De asemenea, vor exista 18 premiere pe podium (băieți și fete separat), fiecare cu tricou, medalie și diplomă.

Pe lângă atmosfera competitivă, organizatorii au pregătit și o tragere la sorți cu 10 premii: biciclete, trotinete, intrări de familie la „Povestea Calendarului” și multe alte surprize.

„O competiție făcută din suflet pentru copii”

Mihai Stoica, președintele Asociației Pregătire Fizică și Sport, a explicat că evenimentul a devenit deja o tradiție locală, fiind la a doua ediție din acest an. „Organizăm două crosuri pe an – primăvara și toamna. Ne dorim să oferim copiilor ceea ce și noi, ca sportivi de performanță, am trăit în copilărie: emoția unei competiții bine organizate și bucuria de a face mișcare”, spune acesta.

Stoica a subliniat că evenimentul este gândit cu profesionalism, dar și cu multă empatie pentru cei mici. „Fiecare categorie de vârstă aleargă separat, nu combinăm ani de naștere. Vrem ca fiecare copil să se simtă valorizat, tratat ca un sportiv adevărat. Este un proiect făcut din suflet. Îi învățăm cum arată o competiție reală, cum să-și ia kitul, cum se citesc rezultatele – îi pregătim pentru concursuri mari, poate chiar pentru cariere sportive”. a mai spus acesta.

La ediția din primăvară au participat 564 de copii, iar organizatorii speră ca numărul să fie și mai mare în această toamnă. De altfel, competiția a atras deja participanți din județele învecinate, ba chiar și din București, Cluj, Mureș, Hunedoara și Alba.

Kiturile de concurs vor fi distribuite cu o zi înainte de eveniment, iar toate detaliile organizatorice vor fi comunicate în timp util părinților și participanților.

Asociația Pregătire Fizică și Sport (ACS) a fost înființată din dragoste pentru atletism de Stoica Mihai, Adrian Drăgan și Cuciorovschi Ligia în colaborare cu Magheru Mioara și Băra Gabriel. Cei patru sportivi au fost componenți ai Loturilor Naționale, multipli campioni naționali și au avut rezultate notabile în decursul timpului.