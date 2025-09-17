preot cu apucături de boxer: și-a snopit în bătaie propria soție și pe fiul său

Scandal cu repetiție într-o comună din județul Neamț. Un preot de 56 de ani este acuzat că și-ar fi agresat soția și fiul adolescent, iar polițiștii au fost chemați de două ori în aceeași zi pentru aplanarea conflictului.

Totul ar fi pornit de la o discuție aprinsă în familie, care a degenerat rapid. Inițial, femeia a cerut intervenția poliției, însă nu a depus plângere. La scurt timp după ce s-au întors acasă, scandalul a reizbucnit, iar soția a reclamat din nou comportamentul violent al preotului, de această dată depunând plângere.

„Au fost solicitați să intervină într-un caz de violenţă domestică, într-un imobil din Piatra Neamţ. O femeie de 46 de ani şi fiul ei de 17 ani ar fi fost agresaţi de un bărbat în vârstă de 56 de ani”, a declarat Ramona Ciofu, purtător de cuvânt al IPJ Neamţ, relatează Observatornews.ro.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile împotriva bărbatului. Ulterior, femeia și-a retras plângerea și a renunțat la ordinul de protecție.

Între timp, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a decis suspendarea temporară a preotului din activitatea liturgică și a declanșat o anchetă internă.

Cei din comunitate îl descriu pe preot ca fiind un om implicat în viața socială și sprijin pentru familiile aflate în dificultate. Totuși, incidentul rămâne sub ancheta autorităților.