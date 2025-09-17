preot cu apucături de boxer: și-a snopit în bătaie propria soție și pe fiul său

Scandal cu repetiție într-o comună din județul Neamț. Un preot de 56 de ani este acuzat că și-ar fi agresat soția și fiul adolescent, iar polițiștii au fost chemați de două ori în aceeași zi pentru aplanarea conflictului.
Totul ar fi pornit de la o discuție aprinsă în familie, care a degenerat rapid. Inițial, femeia a cerut intervenția poliției, însă nu a depus plângere. La scurt timp după ce s-au întors acasă, scandalul a reizbucnit, iar soția a reclamat din nou comportamentul violent al preotului, de această dată depunând plângere.
„Au fost solicitați să intervină într-un caz de violenţă domestică, într-un imobil din Piatra Neamţ. O femeie de 46 de ani şi fiul ei de 17 ani ar fi fost agresaţi de un bărbat în vârstă de 56 de ani”, a declarat Ramona Ciofu, purtător de cuvânt al IPJ Neamţ, relatează Observatornews.ro.
Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile împotriva bărbatului. Ulterior, femeia și-a retras plângerea și a renunțat la ordinul de protecție.
Între timp, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a decis suspendarea temporară a preotului din activitatea liturgică și a declanșat o anchetă internă.
Cei din comunitate îl descriu pe preot ca fiind un om implicat în viața socială și sprijin pentru familiile aflate în dificultate. Totuși, incidentul rămâne sub ancheta autorităților.
Ultima oră
- Atenție, șoferi! Calea Dumbrăvii din Sibiu se închide pentru marcaje rutiere la noapte 25 de minute ago
- Consiliul Județean cedează mai multe terenuri pentru construirea autostrăzii Sibiu – Făgăraș 54 de minute ago
- Tinerii se implică activ: Dezbatere despre transport urban în Mediaș 57 de minute ago
- Înapoi în uniformă. Emoţia rezerviştilor din Sibiu, chemaţi la exerciţiul MOBEX 2025: ,,Am 58 de ani, dar lupt pentru ţară!”/ video reportaj o oră ago
- Accident în parcarea Shopping City Șelimbăr 2 ore ago