proiectul privind bursele studenților în consultare publică. ce sume se propun

Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică un proiect de ordin privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenții înmatriculați la programe universitare finanțate de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, pentru anul universitar 2025-2026, scrie Agerpres.
Potrivit proiectului, bursa de doctorat pentru studenții-doctoranzi va avea un cuantum de 3.700 lei, indiferent de anul de studii, pentru programele de doctorat organizate cu finanțare de la bugetul de stat.
Pentru studenții înscriși la programe de licență didactică cu dublă specializare sau la masterat didactic, bursa de studiu va fi de 2.165 lei, echivalentul salariului minim net pe economie.
De asemenea, cuantumul minim al bursei sociale, care acoperă cheltuielile minime de masă și cazare, este propus la 925 de lei, conform recomandării Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior.
Proiectul este în consultare publică, iar studenții și instituțiile de învățământ pot transmite observații și propuneri înainte de aprobarea finală a cuantumurilor.
