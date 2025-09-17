rășinariul ar putea avea un nou punct de belvedere pentru turiști și pasionații de natură

Consiliul Județean Sibiu va supune aprobării, în cadrul ședinței extraordinare programate pentru 18 septembrie 2025, un proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică și de interes public județean a obiectivului de investiție intitulat „Construire punct de belvedere/observare avifaunistică în localitatea Rășinari”.

Potrivit proiectului de hotărâre supus aprobării, noul punct de belvedere și observare a păsărilor va fi amplasat pe un teren în proprietatea județului Sibiu, situat în extravilanul comunei Rășinari, cu o suprafață de 50 mp, înscris în CF nr. 106648 Rășinari. Construcția va funcționa și ca refugiu turistic, oferind vizitatorilor o perspectivă panoramică asupra zonei și posibilitatea de a observa fauna locală în condiții de siguranță.

Demersul de declarare a investiției ca obiectiv de utilitate publică este necesar pentru respectarea cadrului legal în ceea ce privește utilizarea terenurilor extravilane, conform prevederilor Ordinului Ministrului Agriculturii nr. 83/2018 privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol.

Obiectivul face parte dintr-un proiect amplu, intitulat „Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și creșterea siguranței turiștilor în zona munților Cindrel, Lotru și Făgăraș, județul Sibiu”, finanțat prin Programul Regiunea Centru 2021–2027, Prioritatea 7 – O regiune cu turism sustenabil. Proiectul vizează punerea în valoare a potențialului natural și cultural al comunităților rurale, în special prin dezvoltarea de infrastructură turistică prietenoasă cu mediul.

Prin realizarea acestui punct de observare, autoritățile urmăresc creșterea siguranței turiștilor care parcurg traseele montane din Munții Lotrului, dar și diversificarea ofertei turistice prin promovarea ecoturismului și a valorilor naturale ale județului Sibiu.