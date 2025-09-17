red luna park, distracția supremă pentru mici și mari, deschis în parcarea shopping city sibiu

Red Luna Park, cel mai mare parc de distracții mobil din România, a ajuns în Sibiu și este pregătit să ofere momente de neuitat pentru întreaga familie! Timp de aproape două luni, sibienii sunt invitați să descopere un univers plin de culoare, aventură și bucurie, în parcarea Shopping City Sibiu, zona KFC.

Atractiv atât pentru cei mici, cât și pentru adolescenți sau chiar adulți, Red Luna Park vine cu o varietate impresionantă de atracții. Printre cele mai populare se numără roller coaster-ul, perfect pentru iubitorii de adrenalină, pista de mașinuțe electrice, care garantează curse amuzante și sigure, precum și trenulețele colorate și toboganele gonflabile, preferatele copiilor de toate vârstele.

Parcul este gândit să fie accesibil și prietenos pentru familii, oferind un cadru sigur și plin de voie bună. Indiferent dacă vii cu cei mici, cu prietenii sau pur și simplu vrei să retrăiești bucuria copilăriei, Red Luna Park are ceva pentru toată lumea.

Promoție specială în zilele de vineri

Unul dintre cele mai atractive beneficii este promoția specială de vineri, când, între orele 14:00 și 16:00, toate jetoanele sunt la jumătate de preț. Este o ocazie ideală pentru a încerca mai multe atracții sau pentru a reveni cu cei dragi, fără să îți faci griji pentru buget.

Red Luna Park rămâne deschis în Sibiu în perioada 12 septembrie – 2 noiembrie, iar organizatorii promit o experiență plină de magie, muzică, lumini și distracție pe măsură.

Așadar, dacă ești în căutarea unei activități în aer liber, distractive și potrivite pentru toate vârstele, nu rata ocazia de a vizita Red Luna Park. Îl găsești în parcarea Shopping City Sibiu, lângă zona KFC.