reguli noi de circulație în grecia. poliția.face controale în zonele turistice

Începând cu 13 septembrie 2025, Grecia aplică modificări importante ale Codului Rutier prin Legea 5209/2025, menite să reducă accidentele și consecințele grave ale conducerii periculoase. Autoritățile subliniază că scopul măsurilor este prevenția și monitorizarea, nu sancțiunea, scrie Digi24.
Poliția rutieră folosește tehnologii moderne pentru identificarea contravenienților, întocmirea dosarului electronic și, dacă este cazul, retragerea digitală a permisului. Controalele se aplică inclusiv în zonele turistice și pe insule.
Principalele încălcări vizate:
-
conducerea fără centură sau cască
-
folosirea telefonului mobil la volan
-
parcarea neregulamentară
-
circulația pe benzile de transport public
-
viteza excesivă
-
conducerea sub influența alcoolului sau a vehiculelor neasigurate
Exemplu de sancțiune: folosirea telefonului mobil fără provocarea unui accident atrage amendă de 350 € și suspendarea permisului 30 de zile. Recidiva crește amenda și durata suspendării, iar implicarea într-un accident poate aduce pedeapsa de până la 4.000 € și suspendarea permisului 8 ani.
Consulatul General al României la Salonic avertizează că turiștii români trebuie să respecte noile reguli pentru a evita sancțiuni costisitoare.
