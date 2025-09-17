românia pregătită pentru iarnă: depozitele de gaze aproape pline

România a ajuns să aibă depozitele de gaze umplute în proporție de 90%, depășind media europeană de 80,8% la 15 septembrie, potrivit datelor agregate de Gas Infrastructure Europe (GIE). La 25 august, nivelul de umplere era de 89,41%, echivalentul a peste 30 TWh de gaze, adică mai mult de 2,8 miliarde de metri cubi, relatează Economica.net.

Ritmul zilnic de înmagazinare este de aproximativ 140 GWh/zi, ceea ce a permis atingerea pragului de 90% mai devreme decât în alți ani. Această performanță vine chiar și în contextul relaxării obligațiilor europene privind stocarea: noile reguli permit statelor membre să atingă obiectivul de 90% între 1 octombrie și 1 decembrie, față de termenul anterior, 1 noiembrie.

Anul trecut, România atingea 90% încă din august și 100% la finalul lunii septembrie, ceea ce arată o tradiție de stocare eficientă înainte de sezonul rece.

În prezent, România este importator net de gaze. Producția internă este de 23 milioane de metri cubi pe zi, iar importurile adaugă încă 12 milioane de metri cubi, exclusiv prin firul 1 al gazoductului transbalcanic, din Bulgaria, prin punctul Kardam/Negru Vodă. Din țară ies aproape 10 milioane de metri cubi pe zi – 7,2 milioane către Ungaria și 2,7 milioane către Moldova. În depozite sunt injectați zilnic 7,8 milioane de metri cubi de gaze, echivalentul unei treimi din producția curentă.

În România funcționează două companii principale care operează depozite de gaze. Depogaz, controlată de Romgaz, deține cinci depozite cu o capacitate cumulată activă de aproximativ 2,77 miliarde metri cubi pe ciclu, iar Depomureș, controlată de Engie, operează un singur depozit cu o capacitate de 300 milioane metri cubi.