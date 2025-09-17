s-a stabilit cauza incendiului de marți seară. focul a fost stins după mai bine de 4 ore / foto video

Pompierii sibieni au intervenit marți seara, la ieșirea din municipiul Sibiu spre Agnita, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la deșeuri auto.
Flăcările au cuprins aproximativ 100 de metri pătrați, arderea manifestându-se la mase plastice, textile și metale provenite din caroserii auto. La fața locului au acționat trei autospeciale de stingere, o autocisternă și un echipaj SMURD.
CITEȘTE ȘI: Incendiu puternic la ieșirea din Sibiu spre Agnita. ISU intervine cu mai multe autospeciale / video
”Aproape de miezul nopții, după mai bine de 4 ore de luptă cu focul, pompierii au stins incendiul. Au ars aproximativ 500 kg de deșeuri din caroserii auto (metale, plastice și textile). În ceea ce privește cauza probabilă de izbucnire a incendiului, acesta a izbucnit în urma unor scântei mecanice produse în timpul utilizării unui tocător industrial.” a declarat Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.
