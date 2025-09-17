săptămâna mobilității la sibiu. activități și distracție pentru toate familiile

Sibiul participă și în 2025 la programul Săptămâna Europeană a Mobilității, 16-22 septembrie, o campanie de conștientizare derulată de Comisia Europeană. Primăria Sibiu, împreună cu partenerii săi, a pregătit un program dedicat mobilității prin care, mai multe zone care vor fi eliberate de mașini vor deveni spații de promenadă sau scene pentru mici evenimente la care sibienii vor fi invitați să participe gratuit.

Străzi care se vor elibera de mașini prin închiderea circulației: De sâmbătă, 20 septembrie, ora 07.30 și până duminică, 21 septembrie, ora 20.30 circulația se va închide pe următoarele străzi: Mitropoliei, Al. Odobescu, Centumvirilor, Poștei, Târgul Vinului, Târgul Peștelui, Avram Iancu, Timotei Popovici, Papiu Ilarian (tronsonul cuprins între străzile Tipografilor și T. Popovici). Excepție vor face minibusurile Liniei Verzi, care vor circula pe aceste străzi conform programului obișnuit, fiind mijloace de transport electrice și deci nepoluante. Precizăm că în perioada restricțiilor de trafic, rezidenții și reprezentanții instituțiilor publice de pe strada Mitropoliei vor avea totuși acces spre proprietăți, dar fără posibilitatea de a parca pe stradă. Câteva străzi se vor elibera și de mașini parcate. În perioada 19 septembrie , ora 16.00 – 21 septembrie, ora 20.30 se va interzice parcarea autovehiculelor pe următoarele străzi: Al. Odobescu, Centumvirilor, Poștei, Târgu Vinului, Târgu Peștelui, Avram Iancu, Timotei Popovici. De asemenea, se va interzice parcarea autovehiculelor în zona de la intersecția străzilor Al. Odobescu și Konrad Haas (vis-a-vis de Teatrul Gong) în perioada 19 septembrie, ora 00.00 – 21 septembrie, ora 20.30. Vă invităm să participați la activitățile organizate de Primăria Sibiu în colaborare cu partenerii săi.

PROGRAMUL acestora:

Pe str. Mitropoliei, duminică, 21 septembrie, de la ora 10.00 sportivii Societății de Patinaj vor face o demonstrație de patinaj viteză pe asfalt.

În zona Piața Schiller – str. Arhivelor – str. Timotei Popovici – str. Papiu Ilarian, sâmbătă, 20 septembrie și duminică, 21 septembrie, începând cu ora 11.00 și până seara, se vor desfășura activități sportive, urmând să fie amplasate în colaborare cu Decathlon mese de tenis, badminton și echipamente pentru tir cu arcul. Tot aici, cu sprijinul Asociației Capital Cultural se vor organiza ateliere și interviuri deschise pentru copii și adolescenți, într-un spațiu frumos amenajat pentru socializare.

Pe Podul Minciunilor, sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 14.00, Teatrul de Balet Sibiu va oferi, ca în fiecare an un moment de dans, la care și publicul va fi invitat să participe.

Pe str. Avram Iancu, sâmbătă, 20 septembrie, între orele 11.00 și 19.00 va fi amenajat un spațiu de socializare, în care veți putea asculta muzică pe vinil.

În zona dintre străzile Târgul Vinului și Târgul Peștelui: În 20 și 21 septembrie, Asociația Sus Inima va organiza activități de socializare, iar Asociația Culturală Play va susține recitaluri de chitară În 20 septembrie, Asociația Mielul Alb va amenaja aici o instalație artistică denumită RoColaj Sibiu și o instalație de tip light box. În 21 septembrie, de la ora 18.30, Romulus Cipariu va susține în locație un recital la țambal.

În Piața Coroana (intersecția străzii Turnului cu str. Târgul Vinului), în zona fântânii arteziene, în intervalul orar 11.00 – 17.00, Happy Kids va organiza ateliere de creație pentru copii și ateliere de lectură.

Activitățile vor fi sprijinite de voluntari, în colaborare cu Asociația Positive Life și Academia de Voluntari. Programul va include și alte activități și facilități: