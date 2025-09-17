schimbare bruscă de vreme: miercuri, frig și furtuni; apoi vor urma temperaturi de vară

Meteorologii anunță că miercuri va fi cea mai rece și închisă zi a săptămânii, cu temperaturi maxime cu 8-10 grade mai scăzute față de ziua precedentă în mai multe zone ale țării.

Cele mai afectate regiuni sunt Moldova, Dobrogea, mare parte a Munteniei, estul Transilvaniei și zonele de deal și munte, unde plouă deja și va continua pe parcursul zilei. Cantitățile de precipitații pot ajunge pe arii restrânse la 15-25 litri pe metru pătrat.

Schimbarea vremii este însoțită și de intensificări ale vântului. Pentru miercuri, meteorologii au emis cod galben pentru județele Mehedinți și Dolj, unde rafalele pot depăși 50-70 km/h. Joi, intensificările se vor restrânge spre regiunile estice ale țării, cu vânt de 50-70 km/h în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei.

Vestea bună este că începând de joi ploile vor deveni tot mai rare, iar temperaturile vor urca treptat. Pentru sfârșitul săptămânii și începutul săptămânii viitoare, se estimează valori de peste 30°C, cel puțin în jumătatea de sud a României, semn că vara va reveni treptat.