sibiul în topul celor mai aglomerate orașe din românia. șoferii pierd în trafic aproape 9 zile pe an

Sibiul este unul dintre cele mai aglomerate orașe din România, arată o analiză realizată de Institutul pentru Orașe Vizionare. Indexul de Trafic prezintă situația în toate orașele reședință de județ, arătând cât timp pierd oamenii în trafic.

Orașele mici conduc clasamentul mobilității fluente. Reșița, Giurgiu și Călărași sunt primele trei orașe din clasamentul Indexului de Trafic 2025, potrivit romaniapozitiva.ro. În Reșița, orașul cu cel mai fluent trafic, introducerea tramvaiului și modernizarea infrastructurii rutiere au dat rezultate pozitive. Analiza arată că, în aceste 3 orașe, un locuitor pierde între 3 și 3,5 zile de lucru pe an din cauza aglomerației din trafic.

La polul opus se regăsesc orașele mari. În București – aflat pe ultimul loc în clasament – șoferii pierd peste 12 zile de lucru anual din cauza aglomerației din trafic, adică mai mult de jumătate din concediul legal. Pe poziția anterioară se află Timișoara, unde șoferii pierd 9,6 zile în trafic, iar Cluj-Napoca urmează cu 8,2 zile pe an pierdute în aglomerație.

„Datele analizate de noi arată că ora de prânz este noul vârf de trafic. În multe orașe, vitezele minime nu se mai înregistrează la 08:00 sau 17:00, ci între orele 11:00 și 14:00. Explicația vine din munca flexibilă, programe decalate și o dispersie mai mare a fluxurilor de deplasare pe durata zilei. Dacă prânzul este momentul critic, iar drumurile scurte, combinate, spre școli, piețe, spitale sau birouri locale, curieratul și livrările de mâncare, precum și transportul alternativ de tip Uber/Bolt, sunt cele care generează încetiniri, atunci măsurile de mobilitate (benzi pentru transportul public, ferestre pentru livrări, managementul parcărilor, semaforizare adaptivă) trebuie calibrate și pentru intervalul 11:00–14:00, nu doar pentru orele tradiționale de rush hour, și pentru mobilitatea zilnică de proximitate, nu doar fluxurile de intrare–ieșire din oraș”, a declarat Florian Filat, Director Executiv Institutul pentru Orașe Vizionare și manager de proiect CITY INDEX.

Sibienii pierd anual 8,9 zile în trafic

Sibiul se află pe locul 6 în topul orașelor celor mai aglomerate. 8,9 zile de lucru pe an pierd șoferii sibieni în trafic. Orașul are un ETTR (Excess Travel Time Ratio – procent de timp pierdut față de condiții libere) de 30%.

Poziția în clasament a fost calculată în baza a doi indicatori, respectiv viteză (km/h), fiind rezultată din diferența dintre traficul din zilele lucrătoare și cel de duminică dimineața, și viteză medie luni-vineri (km/h), fiind rezultată din ritmul general de deplasare în timpul săptămânii. Datele au fost colectate în perioada martie – iunie 2025, de luni până vineri, între orele 07:00 – 20:00 în fiecare orașe.