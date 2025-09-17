șoferi problematici prinși de poliție pe șoselele din județul sibiu

Două infracțiuni rutiere semnalate în județul Sibiu: remorcă neînmatriculată și șofer prins băut la volan.
La data de 16 septembrie, polițiștii rutieri din județul Sibiu au intervenit în două cazuri în care legislația rutieră a fost încălcată.
Primul incident s-a petrecut în orașul Avrig, pe strada Nicolae Bălcescu, în jurul orei 19:45, când polițiștii au oprit pentru control un tractor cu remorcă condus de un bărbat de 39 de ani, din Tălmaciu. În urma verificărilor s-a constatat că remorca tractată era neînmatriculată, fiind deschis un dosar de cercetare penală pentru punerea în circulație a unei remorci neînmatriculate.
Câteva ore mai târziu, în jurul orei 21:15, în localitatea Cârțișoara, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 53 de ani, din București. Testarea alcoolscopică a indicat 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Cercetările continuă la nivelul Secției nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos pentru stabilirea măsurilor legale.
Poliția reamintește conducătorilor auto să respecte legislația rutieră și să evite situațiile care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic.
