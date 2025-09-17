tânăr bătut cu pumnii și picioarele în ludoș: agresorul reținut

Un bărbat în vârstă de 32 de ani, domiciliat în localitatea Ludoș, a fost reținut de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Miercurea Sibiului, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe.

Incidentul a avut loc pe 8 septembrie, în jurul orei 23:30, în dreptul unui imobil din Ludoș, când bărbatul ar fi agresat fizic un tânăr de 23 de ani, din Topârcea, lovindu-l cu pumnii și picioarele.

Pe baza probatoriului administrat, autoritățile au dispus reținerea agresorului pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu. Acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului, iar persoanele implicate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.