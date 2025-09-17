Cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității, Colegiul „Școala Națională de Gaz” și Primăria Municipiului Mediaș au organizat miercuri, 17 septembrie 2025, începând cu ora 13:00, în Sala Mare a Primăriei, evenimentul „Mobilitate pentru toți”.
Evenimentul a fost conceput ca o dezbatere pe tema echității, eficienței și sustenabilității transportului urban, la care au participat elevi ai Colegiului „Școala Națională de Gaz” din Mediaș. Tinerii au abordat subiectul din perspective pro și contra, aducând în discuție soluții actuale și viitoare pentru un sistem de transport care să răspundă nevoilor tuturor categoriilor sociale.
„Mobilitate pentru toți” este un prilej important pentru a implica noile generații în conversații despre dezvoltarea urbană durabilă, încurajând spiritul civic, gândirea critică și participarea activă la viața comunității.
Manifestarea a făcut parte dintr-o serie de acțiuni organizate la nivel european în cadrul European Mobility Week (16-22 septembrie 2025), campanie anuală care promovează mobilitatea urbană sustenabilă și alegerile de transport prietenoase cu mediul.
Ultima oră
- Tinerii se implică activ: Dezbatere despre transport urban în Mediaș 6 secunde ago
- Înapoi în uniformă. Emoţia rezerviştilor din Sibiu, chemaţi la exerciţiul MOBEX 2025: ,,Am 58 de ani, dar lupt pentru ţară!”/ video reportaj 3 minute ago
- Accident în parcarea Shopping City Șelimbăr 45 de minute ago
- Șoferi problematici prinși de poliție pe șoselele din județul Sibiu 51 de minute ago
- Accidente la Mediaș și Orlat: pieton lovit de autoutilitară și motociclist rănit 54 de minute ago