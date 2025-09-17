un asteroid uriaș cât două terenuri de fotbal se apropie de pământ

Un asteroid denumit 2025 FA22, de dimensiunea a două terenuri de fotbal așezate unul lângă altul, va trece pe lângă Pământ joi, 18 septembrie, potrivit oamenilor de știință. Specialiștii asigură că survolul este complet sigur, roca spațială urmând să se afle la o distanță de aproximativ 842.000 de kilometri, adică de două ori mai mult decât distanța Pământ-Lună.

Asteroidul poate fi urmărit live prin intermediul Virtual Telescope Project, un proiect italian dedicat observării obiectelor spațiale, începând de miercuri, 17 septembrie, de la ora locală 23:00. Transmisiunea va permite pasionaților de astronomie să observe trecerea acestei roci, oferind o oportunitate rară de a vedea un asteroid atât de aproape de planeta noastră, relatează Antena3.ro.

Deși numărul de obiecte spațiale care trec în apropierea Pământului este în creștere, experții subliniază că majoritatea acestor survoluri sunt inofensive, iar asteroidul 2025 FA22 nu reprezintă nicio amenințare pentru planeta noastră. În plus, observațiile precum cea a Virtual Telescope Project permit oamenilor de știință să studieze mai bine traiectoriile și caracteristicile asteroizilor, contribuind la prevenirea unor eventuale riscuri viitoare.