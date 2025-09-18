accident la mediaș: motociclist lovit de mașină

Un motociclist a fost lovit de o mașină pe o stradă din Mediaș.



Polițiștii Biroului Rutier Mediaș intervin la un accident rutier produs pe strada Dealul Furcilor din municipiu.

“Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un șoferul unui autoturism, un bărbat în vârstă de 42 de ani, domiciliat în municipiul Mediaș, nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de mers cu spatele și a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă regulamentar, de către un localnic în vârstă de 23 de ani”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma accidentului, motociclistul a suferit vătămări corporale fiind transportat la spital cu un echipaj SMURD, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

În cauză, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mediaș efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale în consecință.

Traficul rutier în zonă este blocat pentru efectuarea cercetării la fața locului.