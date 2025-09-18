ajunge cu violența verbală și fizică! la sibiu se continuă campania pentru liniște în fotbalul mic

Asociația Județeană de Fotbal Sibiu continuă campania de combatere a violenței verbale, psihologice și fizice din arenele sportive, cu un nou eveniment dedicat părinților, antrenorilor, arbitrilor și conducătorilor de cluburi.

Inițiativa face parte din proiectul „Educație și natură în jurul fotbalului”, finanțat de Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda Educațională 2025.

După debutul campaniei în iunie, cu sprijinul organizației internaționale Terre des Hommes, proiectul continuă printr-o serie de evenimente menite să reducă agresivitatea și să crească nivelul de siguranță psihologică în competițiile pentru copii și juniori.

Următorul eveniment va avea loc pe 19 septembrie 2025, de la ora 17:00, în sala FAUST a hotelului MyContinental Sibiu.

Psihologul sportiv Nina Buru va susține work-shopul interactiv „Ce fel de copil vrem să creștem prin fotbal?”, un moment dedicat părinților, antrenorilor și arbitrilor.

Mesajul psihologului sportiv este unul concis. ”Știați că abuzul verbal poate lăsa urme mai adânci decât o accidentare fizică? Aceste răni nu se văd, dar se simt ani de zile – în stima de sine, în încrederea de a juca, în curajul de a încerca din nou. În cadrul work-shopului, participanții vor vedea clar: cuvintele nu dor doar emoțional, ci modifică efectiv creierul copilului. Statisticile arată că 6 din 10 tineri sportivi români au experimentat abuz psihologic înainte de 18 ani. Un copil care se teme să greșească nu va învăța niciodată să câștige. Fotbalul trebuie să fie o școală de viață, nu o sursă de teamă.”

Se desemnează persoană responsabilă cu siguranța în arene

Evenimentul va continua cu o sesiune specială susținută de Florin Șari, manager în cadrul Federației de Fotbal pentru politici publice și sustenabilitate și lector în cadrul Academiei Naționale de Fotbal, care va prezenta mecanisme de prevenție a violenței psihologice ce vor fi transpuse și în regulamentul competițional din județul Sibiu și implementate prin rețeaua locală de voluntari.

Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea rolului de „Persoană Responsabilă cu Siguranța în Arenă”, desemnată dintre părinții echipelor. Aceasta va veghea la respectarea unui comportament civilizat în tribune și va acționa în caz de comportamente agresive sau jignitoare.



Campania vizează crearea unui mediu sportiv sănătos, fără abuz verbal, în care copiii să poată învăța, greși și evolua fără teamă. Tot mai mulți specialiști atrag atenția că presiunea din tribune și abuzul emoțional au efecte pe termen lung asupra dezvoltării emoționale a copiilor.

„Nu trebuie să fie liniște ca la teatru, dar respectul, încurajarea și empatia sunt esențiale în sportul pentru copii. Vrem un fotbal educativ, nu un spațiu al presiunii și agresiunii”, afirmă Ioan Duma, președintele Asociației Județene de Fotbal Sibiu.