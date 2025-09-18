„am dus-o cu calul la chirpăr”. eleva din săsăuș caută în continuare soluții să ajungă mai ușor la școală 

Eleva din Săsăuș, care vrea să meargă la școală dar nu are cu ce să ajungă în oraș, caută în continuare soluții de transport. Săptămâna aceasta a fost pentru prima dată la liceu, după ce tatăl ei a dus-o cu calul până în Chirpăr, de unde a putut lua microbuzul până în Agnita. Diana este încântată că și-a cunoscut colegii, dar se teme că, atunci când va veni iarna, nu va mai putea merge la cursuri.

Ora de Sibiu a prezentat, zilele trecute, povestea Dianei Savu, tânăra în vârstă de 15 ani, din satul Săsăuș, care vrea să meargă la școală în Agnita, dar nu are cu ce să se deplaseze. În lipsa unui mijloc de transport un comun, copila a fost nevoită să stea acasă în prima săptămână de liceu, astfel că a ratat întâlnirea cu profesorii și colegii.

Povestea Dianei o puteți citi pe larg AICI

Problema, aproape rezolvată: un cititor Ora de Sibiu a donat motorină

În urma celor relatate de Ora de Sibiu, un cititor s-a oferit să o ajute pe tânără, astfel că a luat legătura cu tatăl ei. Omul a donat 300 de litri de motorină unei persoane care face curse între Chirpăr și Agnita și transportă elevii din zonă la școală. Potrivit tatălui fetei, înțelegerea era ca, în schimbul motorinei, persoana respectivă să se deplaseze și până în Săsăuș să o ia și pe Diana, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat.

„După ce ați pus știrea, un domn m-a sunat și mi-a spus că îmi donează 300 de litri de motorină. Nu vreți să știți cât de încântat am fost, i-am mulțumit din suflet. El a luat legătura cu doamna care face transporturile și i-a dat motorina. A rămas ca eu să mai plătesc încă 30 de lei pe zi ca să vină să o ia și pe fată din Săsăuș să o ducă la Agnita, dar nu vrea să vină nici așa, că zice că nu se încadrează. Nu vrea să vină până aici, zice că e mult 5 kilometri dus, 5 kilometri întors. Practic acum a acceptat, în schimbul motorinei, să o ia din Chirpăr”, povestește tatăl elevei.

„Am dus-o cu calul”

Diana a fost, marți, pentru prima dată la liceu. Tatăl ei a dus-o cu calul până la Chirpăr, iar de acolo a luat autobuzul. A fost foarte fericită și încântată că a reușit să ajungă la școală, să își cunoască profesorii și colegii. „Fetei îi place așa mult la școală. Eu am început să plâng când am văzut cum se bucura după prima zi”, spune tatăl elevei.

Miercuri, Diana a mers pe jos, împreună cu mama ei, din Săsăuș în Chirpăr. Acum, cât vremea este încă bună, poate să parcurgă cei 5 kilometri, dar odată ce va veni frigul, îi va fi tot mai greu fără un mijloc de transport. Seara, când iese de la școală, este inconfortabil să meargă alți 5 kilometri pentru a ajunge acasă. „Nu e bine așa, nu e asta o variantă. Vine iarna, vine zăpada, atunci ce va face? Cât mai ține căldura fac eu cum pot și o duc până în Chirpăr, ori pe jos, ori cu calul, dar când o veni zăpada, când o fi frig, ce facem?”, spune tatăl elevei.

Diana și părinții ei încearcă să găsească în continuare o variantă de transport din Săsăuș în Chirpăr și speră ca persoana care realizează cursele cu navetiști să îi ajute.