bărbat din ludoș, sub control judiciar după ce ar fi agresat un tânăr pe stradă

Un bărbat în vârstă de 32 de ani, domiciliat în Ludoș, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Incidentul a avut loc în 8 septembrie, în jurul orei 23:30, pe o stradă din Ludoș, unde, potrivit anchetatorilor, bărbatul l-ar fi lovit cu pumnii și picioarele pe un tânăr de 23 de ani din Topârcea.

CITEȘTE ȘI: Tânăr bătut cu pumnii și picioarele în Ludoș: agresorul reținut

Pe 16 septembrie, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște pentru luarea unei măsuri preventive. Ulterior, pe baza probatoriului administrat, s-a dispus controlul judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările continuă la nivelul Poliției Orașului Miercurea Sibiului, sub supravegherea Parchetului.