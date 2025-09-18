bei finanțează cu 500 de milioane de euro lucrările la a1 sibiu pitești

Guvernul României a adoptat, joi, un memorandum privind negocierea și semnarea unui contract de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții (BEI), în valoare de 500 de milioane de euro, pentru susținerea lucrărilor la Autostrada A1, secțiunea Sibiu – Pitești.

Suma reprezintă cofinanțarea aferentă fondurilor de coeziune ale Uniunii Europene, necesară pentru implementarea unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din țară.

„Memorandumul are ca obiect aprobarea negocierii contractului de finanțare în valoare de 500 de milioane de euro dintre România și BEI, în vederea susținerii lucrărilor la Autostrada A1, secțiunea Sibiu – Pitești, precum și semnarea acestui contract de către Ministerul Finanțelor. Este o finanțare care se va acorda în tranșe, de maxim 10 tranșe egale, câte 50 de milioane de euro fiecare. Primul contract urmează să fie semnat în octombrie, iar un al doilea contract, de valoare similară, este prevăzut pentru anul 2026”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Victoria, relatează Agerpres.