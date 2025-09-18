câți șomeri are sibiul. stăm bine față de alte județe

Sibiul are peste 5.600 de șomeri înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cu toate acestea, stăm mai bine față de alte județe, unde sunt chiar și 19.000 de șomeri.

Potrivit statisticilor INS, la finalul lunii iulie 2025, în evidențele AJOFM Sibiu erau 5.619 de șomeri. Dintre aceștia, 4.110 proveneau din mediul rural, iar 1.506 din mediul urban. Cei mai mulți șomeri sibieni aveau între 30 și 39 de ani, respectiv între 40 și 49 de ani.

Printre persoanele șomere din județul Sibiu se numără și oameni cu studii superioare, arată datele AJOFM. Detalii pe larg, AICI.

Sibiul, la mijlocul clasamentului

Județul cu cei mai puțini șomeri este Ilfov (998), urmat de Giurgiu (2.108) și Vrancea (2.157). La polul opus se află Dolj cu 19.734 de șomeri, Suceava cu 12.727 de șomeri și Galați cu 10.383 de șomeri.

În ceea ce privește județele vecine, Vâlcea are mai puțini șomeri decât Sibiul, respectiv 3.764. În Brașov sunt 6.822 de șomeri, iar în Alba sunt 5.427.