csu nu mai joacă în cupa româniei. s-au amânat meciurile!

Federația Română de Baschet a amânat dubla manșă dintre CSU Sibiu și CSM Galați, din turul 1 al Cupei României la baschet masculin.
Pentru că sălile din Galați și Sibiu erau ocupate la datele inițiale când ar fi trebuit să se dispute meciurile din primul tur al Cupei României, 24 septembrie, respectiv 28 septembrie, Federația a reprogramat cele două jocuri.
Astfel, manșa tur se va juca la Galați pe 27 octombrie, iar returul la Sibiu, pe 13 noiembrie.
Dacă CSU se va califica în turul 2 al Cupei, va întâlni câștigătoarea duelului CSM Târgu Mureș – SCM Timișoara.
În primul meci oficial al sezonului, CSU Sibiu va juca în prima rundă din Liga Națională pe 1 octombrie, la Pitești, cu FC Argeș.
