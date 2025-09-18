cum e să conduci „beat”? polițiștii i-au provocat pe șoferi să afle fără să bea / foto video

Mai mulți șoferi au fost puși joi în fața unei provocări inedite, în parcarea Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu. Aceștia au participat la un experiment organizat în cadrul campaniei ROADPOL Safety Days, unde au avut ocazia să simuleze cum este să conduci sub influența alcoolului – purtând ochelari speciali care imită efectele stării de ebrietate.

Evenimentul a avut loc, joi, în cadrul campaniei europene ROADPOL Safety Days, care își propune să atragă atenția asupra riscurilor din trafic. Polițiștii sibieni le-au propus șoferilor opriți în trafic un exercițiu de conștientizare: să încerce să conducă un traseu cu ochelari care distorsionează vederea, simulează pierderea echilibrului și întârzie reacțiile – exact cum se întâmplă când consumi alcool.

„Parcă nici pe picioare nu mai poți sta”

Reacțiile n-au întârziat să apară. De la zâmbete stânjenite la confesiuni sincere despre cât de greu a fost, toți participanții au avut ceva de spus. „A fost foarte greu. Am avut noroc că am văzut traseul înainte și am ținut minte. Altfel, nici să mergi pe picioare nu poți”, a spus Sorin.

Un alt șofer recunoaște că reușit să ducă traseul la capăt doar cu ajutorul polițistului. „Nu vezi mai nimic, te simți pierdut. M-am descurcat doar pentru că am fost îndrumat”, a mărturisit un alt șofer.

Florin, un alt șofer pus la încercare, vine cu un sfat pentru șoferii tentați să urce băuți la volan. „Cine bea, să nu se urce la volan. Să ia un Uber! Nu a fost greu, a fost exagerat de greu”, a spus hotărât Florin.

Teste și premii

După testul cu ochelarii, participanții au fost invitați și la o verificare a cunoștințelor rutiere. Cei care au trecut proba au avut șansa să câștige premii simbolice – dar poate cel mai important „premiu” a fost conștientizarea riscurilor reale din trafic.

„Astăzi, în cadrul campaniei ROADPOL Safety Days, printr-o activitate de informare și educație rutieră, căutăm parteneri în rândul participanților la trafic pentru a crește gradul de siguranță pe drumurile din Europa. Cei opriți în trafic, după ce trec testul de alcool și droguri, sunt invitați să experimenteze cât de riscantă este situația celor care urcă la volan după ce au consumat alcool. Ulterior, aceștia sunt invitați să susțină un test de verificare a noțiunilor rutiere, iar cei care îl promovează pot primi premii”, a declarat agent-șef adjunct Ionuț Daniel Ancuța, din cadrul IPJ Sibiu.

Campania ROADPOL Safety Days, susținută de Comisia Europeană, se desfășoară în mai multe țări și are ca scop reducerea numărului accidentelor rutiere și încurajarea unui comportament responsabil în trafic.