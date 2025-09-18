Un startup construit integral în România intră pe piața platformelor de anunțuri și promite să rescrie regulile jocului.

Într-o piață digitală dominată de giganți internaționali cu interfețe învechite și costuri aberante, Pin24 apare ca o provocare curajoasă. O aplicație de anunțuri clasificate creată 100% în România, care combină design de ultimă generație cu o interacțiune cool – bazată pe video, nu doar pe poze.

Dezvoltată de o echipă locală și susținută de o investiție integral privată, Pin24 intră în linie dreaptă pentru lansarea națională în această toamnă.

O idee născută din practică, nu din teorie

Ciprian Aldea și Alexandru Burtea, fondatorii aplicației, vin din lumi diferite dar complementare. Ciprian este un antreprenor cu o carieră solidă în real estate, horeca și investiții private, iar Alexandru este expert în marketing cu o perspectivă globală construită prin ani de călătorii și business internațional. Cei doi au început colaborarea în mod informal, într-o conversație banală între prieteni dar au realizat rapid că privesc în aceeași direcție: spre o platformă nouă, un produs ce oferă o abordare fresh pe un segment învechit.

„Nu am construit Pin24 ca să intrăm într-un joc existent. L-am creat pentru că jocul, așa cum era, nu mai funcționa pentru o nouă generație de utilizatori. Pin24 nu este un upgrade – e o rescriere completă a experienței, pentru o generație care comunică altfel, vinde și cumpără altfel, are alte repere.” Ciprian Aldea, co-fondator Pin24.

În loc să construiască pe infrastructuri deja existente sau să apeleze la modele copiate, au luat-o de la zero. Designul interfeței este probabil cel mai puternic atu al aplicației – o estetică intuitivă, modernă. Pin24 introduce video listings încă din prima versiune, o funcționalitate extrem de așteptată, care aduce transparență și personalitate în procesul de vânzare-cumpărare.

Un spațiu digital gândit pentru noua generație

Pin24 se adresează în primul rând tinerilor între 18 și 35 de ani – generația obișnuită cu TikTok, Instagram și interacțiuni rapide, dar care vrea totuși să simtă încredere în tranzacțiile online. Cu toate acestea, aplicația nu exclude publicul mai larg: simplitatea, viteza și designul prietenos pot atrage utilizatori din toate categoriile de vârstă.

Pentru Alexandru Burtea, platforma reprezintă mai mult decât un produs, este o cultură digitală în sine: „Adulții tineri nu mai caută doar funcționalitate la aplicațiile pe care le folosesc zilnic. Este nevoie de claritate, încredere și mai ales accesibilitate. Am creat Pin24 cu și pentru Gen Z, fiindcă ei înțeleg cel mai bine în ce direcție evoluează trendurile digitale.”

Lansare, viziune și următorul pas

Pin24 a intrat în faza de Beta în luna iulie, cu o lansare oficială planificată pentru această toamnă. Aplicația va fi disponibilă pe iOS și Android, iar planurile fondatorilor includ și o extindere internațională în Europa și Orientul Mijlociu — dar numai după ce România devine un exemplu de adopție și succes.

Mult succes lui Ciprian Aldea, Alexandru Burtea și întregii echipe în această călătorie entuziastă!

Pentru mai multe informații despre aplicație, lansare și înscrierea în faza Beta, vizitați www.pin24.ro