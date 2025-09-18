dragoș, sculptorul din miercurea sibiului care creează artă cu drujba: „dintr-o simplă pasiune se poate naște ceva măreț”/ foto

Dragoș Marius Florin, un sibian de 43 de ani din Miercurea Sibiului, a descoperit arta sculpturii într-un mod neașteptat. „Totul a început întâmplător. Prima dată am sculptat o față de om într-un săpun, iar acel moment mi-a trezit curiozitatea și dorința de a încerca mai mult”, povestește el. De la cuțit a trecut la drujbă, care i-a devenit principalul instrument. Din 2013, se dedică acestei pasiuni transformate în artă.
Sculptorul lucrează cel mai des cu pin negru, un lemn apreciat pentru maleabilitatea și prețul accesibil. La început, dificultățile nu au lipsit, dar perseverența și munca l-au ajutat să-și perfecționeze tehnica. „După atâția ani de experiență, nu mai simt că există părți cu adevărat dificile”, spune Dragoș.
Lucrări impresionante și mobilier cu Decebal
Printre realizările de care este mândru se numără un set de mobilier din lemn masiv, decorat cu chipul regelui Decebal. Totuși, artistul spune că fiecare lucrare are unicitatea ei și îi este greu să aleagă una singură drept reprezentativă. Chiar dacă nu a avut ocazia să își expună creațiile într-o expoziție oficială, cei care le văd pe viu sunt profund impresionați de detaliile obținute cu un instrument atât de robust precum drujba.
Prețuri și comenzi
Valoarea lucrărilor variază în funcție de complexitate și dimensiune. O sculptură simplă pornește de la 100 de lei, un ursuleț de un metru costă aproximativ 300 de lei, iar un set de mobilier masiv, format din masă și două bănci sculptate, poate ajunge la 3.800 de lei.
Pentru Dragoș, sculptura cu drujba este mai mult decât un hobby: „Este un refugiu, un loc sigur în care mă regăsesc. Este o pasiune care mă definește.” Mesajul său pentru tineri este simplu și direct: „Le transmit să lase telefoanele deoparte și să caute un hobby. Dintr-o simplă pasiune se poate naște ceva măreț, dacă există răbdare și dăruire.”
O artă prea puțin promovată în România
Sculptura în lemn cu drujba este mai bine pusă în valoare în alte țări, cum ar fi Statele Unite, unde există concursuri și expoziții dedicate. „Mi-aș dori ca și la noi să se acorde mai multă atenție acestor forme de artă, pentru că au un potențial imens”, conchide artistul din Miercurea Sibiului.
