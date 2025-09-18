exemplar impresionant de cerb surprins pe drumul mediaș–agnita: ,,nu mă așteptam să văd unul chiar în plină zi”/ video

Un moment spectaculos a fost surprins recent pe drumul Mediaș–Agnita de un șofer sibian, Alexandru, care a postat video-ul pe grupul de Facebook InfoTrafic Sibiu. Pe înregistrarea realizată cu camera de bord a mașinii, se vede un cerb impresionant însoțit de două ciute traversând drumul.
Alexandru a încetinit pentru a-i observa și a-i admira, surprinzând astfel un moment rar și plin de frumusețe. El a povestit: „În ultima vreme nu am întâlnit asemenea exemplare pe drum. Am văzut doar căprioare, așa că nu-mi trecea prin minte că o să văd un cerb chiar în plină zi. A fost cu adevărat spectaculos!”
