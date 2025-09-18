„Zi neagră” în Franța: Sute de mii de oameni ies în stradă împotriva măsurilor bugetare, violențe la Paris și Marsilia

Franța a trăit joi, 18 septembrie 2025, o nouă zi de proteste masive împotriva măsurilor bugetare „brutale” anunțate de guvern. Mobilizarea socială amintește de protestele din 2023 împotriva reformei pensiilor, afectând școli, transporturi și activități economice, scrie digi24.

Sindicatele și autoritățile au anunțat că sute de mii de oameni vor participa la manifestații, în timp ce pe rețelele de socializare simbolul furiei – mătura – a circulat intens, reprezentând revolta cetățenilor împotriva austerității.

În Paris, manifestanții cu cagule au aruncat cu petarde, provocând intervenția rapidă a poliției. În Marsilia, scenele violente au fost surprinse pe video: un polițist a lovit cu piciorul o manifestantă căzută la pământ, fiind ulterior ajutat de colegi să o ridice. Autoritățile locale au raportat prezența a 200 de manifestanți „ostili” în apropierea centrului comercial Les Terrasses du Port.

Conform sindicatelor, în dimineața zilei de joi au participat aproximativ 400.000 de persoane, în timp ce poliția a estimat numărul lor la 200.000. În Marsilia, 15.000 de persoane s-au alăturat protestului principal, iar 22 de persoane au fost arestate, dintre care 9 au fost plasate în arest preventiv.

Pentru prima dată din iunie 2023, toate sindicatele au defilat împreună, în spatele acelorași bannere, transmițând un avertisment ferm prim-ministrului Sébastien Lecornu, care a încercat să calmeze situația renunțând la unele măsuri nepopulare, inclusiv eliminarea a două zile de sărbătoare legală și privilegiile foștilor prim-miniștri.

Această zi reflectă tensiunile sociale profunde din Franța, unde populația continuă să conteste deciziile guvernamentale considerate restrictive, iar protestele urmează să continue și în zilele următoare.