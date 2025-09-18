fundația polisano invită sibienii la crosul inimii: fiecare pas contează!

În toamna lui 2023, la Sibiu s-a scris primul capitol al unei povești: un cros ediție-pilot care a adunat împreună oameni de toate vârstele, oferind o seară plină de bucurie și emoție. Energia acelui moment le-a dat organizatorilor curajul și forța de a continua. Anul acesta, în 29 septembrie 2025, chiar de Ziua Internațională a Inimii, Fundația Polisano invită sibienii la prima ediție oficială a Crosului Inimii, pe Stadionul Municipal Sibiu. Crosul este de asemenea parte din proiectul educațional „Săptămâna Inimii în școli” – ediția a III-a.

Evenimentul este mai mult decât o alergare. Este o sărbătoare a comunității și un mesaj despre importanța mișcării pentru sănătatea inimii. Oricine poate participa – copii, părinți, bunici, prieteni sau chiar familii cu cei mici în cărucior. Ușile sunt deschise și pentru persoanele fără condiție fizică sau cu dizabilități, pentru că la Crosul Inimii fiecare pas contează.

Crosul se va desfășura între orele 18:00–20:00 (cu încălzire și pregătire pentru curse între orele 18 si 19, iar crosul propriu-zis între 19 și 20), iar atmosfera de sărbătoare va continua pe peluza din fața stadionului, cu un Pasta Party asigurat de Super Mercato și Don Pizzone, alături de hidratarea oferită de Aqua Carpatica. Participanții nu au nevoie de înscriere prealabilă, este suficient să se prezinte la stadion, unde vor fi întâmpinați de voluntarii Fundației Polisano. Acolo pot, dacă doresc, să facă o mică donație și să intre în tombola cu premii oferite de parteneri.

Evenimentul este posibil datorită sprijinului partenerilor: Primăria Municipiului Sibiu, Allianz-Țiriac Asigurări, Decathlon, Super Mercato, Aqua Carpatica, Don Pizzone, SOMA, Retter Group, SORY, Zinzino, Unique Smile și Marvi Logistic și, precum și al partenerilor media Zile și Nopți și Magic FM.

„Crosul Inimii este o invitație la mișcare și comunitate. Vrem să transmitem un mesaj simplu: sănătatea inimii se păstrează prin acțiuni simple, iar alergarea este una dintre ele”, declară Cătălina Costache, Director Executiv al Fundației Polisano.

Fondurile obținute din donații vor sprijini misiunile operatorii prin care copiii cu malformații cardiace primesc o nouă șansă la viață. Astfel, fiecare pas alergat devine un pas spre speranță.





