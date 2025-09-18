ghidul complet al evenimentelor din weekend, la sibiu: party la backyard și distracție pentru toată familia in centru și la shopping city

Un nou weekend plin de viață se pregătește să anime orașul Sibiu, cu evenimente pentru toate gusturile – de la concerte și expoziții, până la spectacole pentru copii, filme și drumeții în natură.

Nu rata unul dintre cele mai așteptate party-uri ale toamnei care va avea loc sâmbătă, la Backyard. Dirty Nano, cel mai iubit duo din zona de petreceri, revine pe scena Backyard alături de Sebastian, pentru un show care promite energie pură, vibe-uri fresh și dans până dimineață. Atmosfera va fi incendiară, deci pregătește-te pentru o noapte memorabilă! Biletele pot fi achiziționate aici.

Citește și: Când Dirty Nano mixează, Sibiu dansează: cea mai tare noapte a toamnei la Backyard

Red Luna Park – distracție pentru toată familia

Cel mai mare parc de distracții mobil din România, Red Luna Park, a ajuns la Shopping City Sibiu (zona KFC) și rămâne deschis și în acest weekend! Găsești acolo un univers plin de culoare și aventură, perfect pentru ieșiri cu familia sau prietenii. Nu rata ocazia de a te bucura de carusele, jocuri și multă adrenalină.

Citește și: Red Luna Park, distracția supremă pentru mici și mari, deschis în parcarea Shopping City Sibiu

Filme noi la CineGold

CineGold Sibiu vine cu o selecție de premiere și filme de top pentru toate gusturile. Printre filmele care pot fi văzute în acest weekend sunt „Legenda lui Maracuda”, „Legenda ursului”, „Aventura tenișilor”, „Dragoste fără cuvinte”, „Situationship: Combinații, Nu Relații”, „Adio, Ticalosule!”. Dacă vrei o experiență de cinema confortabilă, cu sunet excelent și vibe de weekend, verifică programul complet aici.

Deliciosa comedie pentru familie, film de animație și 2D, disponibil pe Ora de Sibiu pentru vizionare online.

Drumeții în apropierea Sibiului

Pentru iubitorii de natură, împrejurimile Sibiului oferă trasee spectaculoase de toamnă – Circuitul Căldării Bâlea, tură spre Vârful Moldoveanu sau o drumeție până la Cabana Bârcaciu, sunt doar câteva dintre locurile unde poți petrece ore relaxante în aer liber. Detalii aici

Coace-ți vinetele și ardeii pentru zacuscă la Muzeul ASTRA

Sibienii pasionați de gastronomie tradițională își pot coace vinetele și ardeii pe grătar cu lemne, în Muzeul în aer liber din Pădurea Dumbrava, de miercuri până vineri, între orele 08:00 și 20:00, până în 15 octombrie. Anunțul a fost făcut de reprezentanții muzeului pe pagina oficială de socializare.

foto: Muzeul Astra

Expoziția „The Beetles” la Muzeul de Istorie Naturală

Curioși din fire sau pasionați de știință, sunteți invitați la expoziția „The Beetles” de la Muzeul de Istorie Naturală, în Sala Multimedia (Str. Cetății nr. 1). Veți descoperi diversitatea incredibilă a gândacilor, importanța lor ecologică, dar și pericolele care le amenință existența.

Festivalul Enescu, la Sala Thalia

Un eveniment de gală are loc duminică, 21 septembrie, ora 19:00, la Sala Thalia. În cadrul Festivalului Enescu, Scottish Chamber Orchestra, una dintre cele mai apreciate orchestre de cameră din Europa, concertează sub bagheta dirijorului Maxim Emelyanychev, alături de celebrul percuționist Colin Currie. Un concert de neratat pentru iubitorii de muzică clasică.

Galerie cu spectatori la un eveniment cultural în teatru, performanță artistică, scena cu pianist, sala elegantă, teatru Sibiu.

Teatrul Gong – Spectacolul „Dragoni” pentru cei mici

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” răspunde cererii mari cu spectacole suplimentare ale piesei „Dragoni”. Piesa de teatru poate fi văzută atât sâmbătă, 20 septembrie, între orele 11.00 și 18.00, dar și duminică, de la ora 11.00

Citește și: Experiență unică pentru cei mici: „Dragoni” aduce magia la Teatrul Gong

Atelier de natură la Hosman

Sâmbătă, 20 septembrie, la Moara Veche din Hosman, are loc al doilea atelier de urmărire și observare a semnelor din natură, organizat de Joe. Un prilej perfect pentru a te reconecta cu mediul înconjurător într-un cadru autentic și liniștit.

Citește și: Povestea cercetătorului englez mutat la țară, în Sibiu. Joe ține ateliere de citit urme în natură la Hosman

Muzică sacră în Catedrala Evanghelică

Dacă preferi o seară liniștită, înconjurat de muzică și spiritualitate, nu rata concertul de muzică clasică din Catedrala Evanghelică. Arhitectura gotică și acustica specială oferă o experiență unică de ascultare.

Săptămâna Mobilității, la Sibiu

Nu uitați cî în acest weekend Sibiul participă la programul Săptămâna Europeană a Mobilității, 16-22 septembrie, astfel mai multe zone care vor fi eliberate de mașini vor deveni spații de promenadă sau scene pentru mici evenimente la care sibienii vor fi invitați să participe gratuit. Detalii aici