grădinița learn & play – educație cu bucurie, zi de zi

În cadrul unei comunități care pune accent pe dezvoltarea armonioasă a copiilor, Grădinița Learn & Play își deschide porțile cu o viziune clară: să transforme fiecare zi într-o aventură a descoperirii, în care educația timpurie este împletită cu bucuria jocului.

Aici, copiii, care au vârste cuprinse între 2 și 6 ani sunt încurajați să exploreze, să întrebe, să creeze și să-și exprime personalitatea într-un mediu sigur, prietenos și stimulativ.

Grădinița Learn & Play este acreditată din anul 2017, oferind părinților siguranța că cei mici beneficiază de un mediu educațional conform standardelor naționale. Activitatea grădiniței este evaluată periodic de către ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar), ceea ce garantează o supraveghere constantă a calității procesului educațional și a îngrijirii oferite copiilor.

Îmbinând joaca și învățarea, activitatea educațională din cadrul Grădiniței Learn & Play are la bază Curriculumul pentru Educație timpurie, completat de activități moderne și interactive, adaptate vârstei și nevoilor fiecărui copil.

Pe lângă activitățile desfășurate în limba română, copiii participă la activități susținute în limba engleză și limba germană, prin jocuri, cântece și conversații interactive, desfășurate în cadrul Cursurilor opționale, parte integrantă a ofertei educaționale a grădiniței. Scopul este ca cei mici să se familiarizeze natural cu sunetele și vocabularul de bază, dezvoltând în același timp încredere în exprimarea liberă.

Învățarea nu se oprește odată cu lecțiile de bază. O varietate de activități extracurriculare care stimulează curiozitatea, creativitatea și dezvoltarea personală: pictură, Curs de științe și experimente, Dezvoltarea limbajului și dans sunt oferite copiilor.

Grădinița Learn & Play este activ implicată în proiecte europene. Prin participarea la două proiecte Erasmus+, copiii, cadrele didactice și părinții au intrat în contact cu metode inovatoare de predare și cu alte culturi, într-un proces de învățare continuă și colaborare europeană. Aceste inițiative aduc un plus de valoare educației oferite și deschid orizonturi noi în formarea timpurie a copiilor.

Grădinița colaborează activ cu instituții culturale și educaționale din comunitate. Vizitele la teatru, bibliotecă, muzee, întâlnirile cu pompierii sau activitățile comune cu școli, grădinițe și asociații locale oferă copiilor context și relevanță pentru ceea ce învață.

Relația cu familia este esențială pentru dezvoltarea copilului. De aceea, Grădinița Learn & Play organizează activități care implică activ părinții: Ziua Recoltei, Ateliere pentru mămici –Bazarul de Crăciun, Proiecte interactive părinți-copii. Părinții sunt încurajați să participe activ și să contribuie la atmosfera caldă și deschisă care definește comunitatea Learn & Play.

Personalul didactic al grădiniței este format din educatori calificați, titulari, pasionați de educația timpurie, care oferă fiecărui copil sprijin și atenție. Comunicarea deschisă cu părinții și atenția constantă la nevoile individuale fac din Learn & Play un partener de încredere în primii pași ai copilului tău spre lume.

📍 Str. Vasile Alecsandri 17A

📞 0742.888.220

📧 contact@gradinitaparticularasibiu.ro

🌐 https://www.facebook.com/GradinitaLearnPlay/