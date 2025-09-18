grădiniță modernă, cu panouri fotovoltaice și loc de joacă pentru copii într-un sătuc din județul sibiu

Primăria din Micăsasa a găsit constructor pentru grădinița din satul Țapu. Lucrările ar urma să dureze un an.

RAPID CONSTRUCT SRL din Mediaș va construi grădinița din satul Țapu, comuna Micăsasa.

Clădirea va fi dezvoltată pe un singur nivel. Accesul în grădiniță se va realiza de pe latura nordică a construcției, de pe o terasă acoperită. Un alt acces va fi amenajat pe latura sudică, care va permite ieșirea copiilor în curtea interioară. La parter se vor regăsi: sală pentru educatoare, hol, windfang, grupuri sanitare pentru copii și personal, spațiu tehnic, vestiar, cabinet medical și grup sanitar, cameră destinată pentru corn și lapte, sală multifuncțională și sală de grupă.

Grădinița va fi încălzită prin intermediul unei pompe de căldură, ce va fi amplasată în spațiul tehnic. Prepararea apei calde menajere de consum se va realiza cu ajutorul unui boiler bivalent, alimentat cu agent termic de la pompa de căldură. În ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, aceasta se va realiza de la rețeaua existentă în apropiere, însă se propune și un sistem alternativ de alimentare printr-un sistem fotovoltaic. Astfel, pe acoperiș vor fi amplasate 20 de panouri fotovoltaice, cu puterea de 500 W/panou, cu invertor, acumulatori și elemente necesare pentru funcționarea în condiții optime. Proiectul prevede și echiparea clădirii cu un sistem de detectare și avertizare la incendiu, dar și cu un paratrăsnet.

În curtea grădiniței se vor amenaja locuri de parcare, alei, o zonă verde cu gazon și vegetație înaltă, cât și un loc de joacă pentru copii. Valoarea contractului este de 1.889.069 lei, iar lucrările ar urma să fie gata în 12 luni.