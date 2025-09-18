impozitele pe locuințe în românia, printre cele mai mici din europa

România se remarcă în Uniunea Europeană printr-un nivel de taxare a proprietăților considerabil mai redus decât media europeană, relevă o analiză realizată de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox, pe baza datelor Eurostat.

Conform studiului, doar 0,5% din PIB-ul României provine din impozitele pe proprietăți, comparativ cu 1,9% media UE sau 3,7% în Franța, liderul european în acest domeniu. În Polonia ponderea este de 1,4%, iar în Ungaria de 0,8%. În ultimul deceniu, proporția impozitelor pe proprietate în PIB a scăzut de la 0,9% la 0,5%, pe fondul creșterii rapide a PIB-ului și al valorilor impozabile relativ fixe din 2016, care nu au ținut pasul cu evoluția prețurilor proprietăților, relatează Agerpres.

Veniturile din taxarea proprietăților reprezintă aproximativ 2,1% din veniturile fiscale totale ale României, sub media UE de 4,7%. În Franța, ponderea ajunge la 8,4%, în Spania la 6,7%, iar în Polonia la 4,1%.

În termeni absoluți, România a colectat 1,8 miliarde de euro din impozite pe proprietăți în 2023, mult sub nivelul înregistrat în Polonia (10,7 miliarde euro), Italia (45,3 miliarde euro) sau Franța (peste 100 miliarde euro). Pe cap de locuitor, un român plătește anual aproximativ 93 euro, comparativ cu 710 euro media UE și 1.550 euro în Franța.

„Nivelul redus de taxare a proprietății a reprezentat un avantaj competitiv, susținând dezvoltarea pieței imobiliare și accesul populației la locuințe. Pe de altă parte, o taxare relaxată limitează fondurile disponibile pentru investiții publice, având în vedere că aceste impozite sunt colectate predominant de administrațiile locale”, a declarat Vlad Săftoiu, Head of Research Cushman & Wakefield Echinox.

În România, ratele de impozitare aplicate clădirilor și terenurilor sunt printre cele mai scăzute din UE: 0,1% – 0,3% pentru clădirile rezidențiale și 0,5% – 1,5% pentru proprietățile comerciale, în funcție de categorie și localizare.

