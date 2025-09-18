judo în weekend la sala transilvania: turneul internațional cupa temerarul sibiu 2025

În perioada 20 – 21 septembrie 2025 va avea loc cea de-a XXX-a ediție a Turneului Internațional de Judo “Cupa Temerarul”. Evenimentul se va desfășura la Sala Transilvania din Sibiu. Competiția este inclusă în calendarul Federației Române de Judo.

Evenimentul se adresează sportivilor de performanță, masculin si feminin, pe categorii de varsta si greutate – U9 (2017-2018); U11 (2015-2016); U13 (2013-2014); U15 (2011 – 2012); U18 (2008–2009-2010); juniori +U23 (2003-2004-2005-2006-2007).

Ediția din acest an reunește aprox. 800 de sportivi aparținând unor cluburi de profil din tara si strainatate (Austria, Bosnia Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Irlanda, Rep. Moldova, Serbia)

Competiția se va desfășura după următorul program:

– Sâmbătă, 20 septembrie 2025, la Sala Transilvania Sibiu, deschiderea oficiala a competitiei, începand cu ora 9,30. Competitia se va desfasura pe 5 spatii de lupta, non-stop.

– Duminică, 21 septembrie 2025, la Sala Transilvania Sibiu, incepand cu ora 9.30

Intrarea publicului este liberă.

Turneul Internațional de Judo “Cupa Temerarul” este un eveniment organizat de Clubul Sportiv Temerarul Sibiu, in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Sibiu. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul local Sibiu, prin Primăria municipiului Sibiu si cuprins in Agenda Sportivă 2025