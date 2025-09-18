let’s do it, românia! 2025: mediaș, gata să strângă voluntari pentru un oraș curat

România se pregătește pentru o ediție istorică a Zilei de Curățenie Națională, programată pe 20 septembrie 2025. Este primul an în care evenimentul are loc în mod oficial, ca zi stabilită prin lege.

În orașul nostru, Primăria Municipiului Mediaș este un partener de tradiție al proiectului „Let’s Do It, România!”, susținând fără întrerupere, de 15 ani, buna desfășurare a acțiunii prin implicare și asigurarea logisticii necesare.

Ediția 2025 este una cu dublă semnificație: Let’s Do It, România! aniversează 15 ani de activitate, iar campania se desfășoară sub tema „Prietenul la curățenie se cunoaște”, un mesaj care pune în prim-plan solidaritatea, prietenia și responsabilitatea comună pentru un mediu mai curat.

Evenimentul are loc simultan în toate cele 41 de județe ale României și este deschis tuturor: cetățeni, familii, elevi, profesori, angajați, autorități locale, ONG-uri și companii.

Ziua de Curățenie Națională face parte din World Cleanup Day, o inițiativă globală care reunește peste 198 de țări și milioane de voluntari în lupta împotriva poluării. În cei 15 ani de activitate, peste 2,6 milioane de români au spus „Prezent!”, curățând mii de hectare de teren și inspirând nu doar comunități, ci și autorități să devină mai responsabile.

În acest spirit, invităm instituțiile de învățământ, companiile, ONG-urile și fiecare cetățean dornic să contribuie la un oraș mai curat să ni se alăture sâmbătă, 20 septembrie 2025, la ora 9:00, în Piața Corneliu Coposu nr. 3, pentru a lua parte la o nouă zi a solidarității și a responsabilității civice.





