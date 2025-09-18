motociclist rănit într-un accident pe dn1 la arpașu de jos

Un motociclist a ajuns la spital după ce a fost implicat într-un accident pe DN1 la Arpașu de Jos. Vinovat de producerea evenimentului este un șofer neatent.

Accidentul s-a produs pe DN 1, la km. 263, în localitatea Arpașu de Jos, în intersecția cu Arpașu de Sus.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un șoferul unui autoturism, un bărbat în vârstă de 40 de ani din Scoreiu, condus pe DN1, în Arpașu de Sus, nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de mers și a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă regulamentar, care circula din sens opus”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma accidentului, motociclistul, un bărbat în vârstă de 48 de ani, a suferit vătămări corporale fiind transportat la spital de un echipaj SMURD. El s-a ales cu un traumatism la picior.

În cauză, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale în consecință. Fără mari probleme de trafic în zonă.