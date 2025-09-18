salvatori și pompieri intervenind la un accident rutier pe o șosea din sibiu, echipamente de pompieri, mașini de intervenție, trafic oprit, siguranță rutieră, încurajare comunitară.

Un autoturism a luat foc, joi după-amiază, pe o stradă din cartierul Turnișor din Sibiu. 

video
play-rounded-fill

UPDATE

Pompierii sibieni au intervenit pe strada Rozmarinului din muncipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la compartimentul motor al unui autoturism.

“La fața locului a-a intervenit cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD. Incendiul a izbucnit in urma unui scurtcircuit produs la compartimentul motor al mașinii, iar acesta a fost afectat în totalitate. Nu au fost victime”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

o mașină a luat foc în turnișor / video, foto Pompierii din cadrul ISU Sibiu au intervenit pentru a lichida incendiul. Revenim cu detalii!

Ultima oră