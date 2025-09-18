Un autoturism a luat foc, joi după-amiază, pe o stradă din cartierul Turnișor din Sibiu.

UPDATE

Pompierii sibieni au intervenit pe strada Rozmarinului din muncipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la compartimentul motor al unui autoturism.

“La fața locului a-a intervenit cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD. Incendiul a izbucnit in urma unui scurtcircuit produs la compartimentul motor al mașinii, iar acesta a fost afectat în totalitate. Nu au fost victime”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pompierii din cadrul ISU Sibiu au intervenit pentru a lichida incendiul. Revenim cu detalii!