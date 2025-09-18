poliția sibiu, controale cu surprize: șofer băut la 77 de ani și tânăr de 22 de ani cu mașină radiată

În data de 17 septembrie 2025, polițiștii rutieri din județul Sibiu au intervenit la mai multe incidente rutiere, constatând infracțiuni grave care pun în pericol siguranța circulației. Acțiunile au vizat atât șoferi vârstnici care au încălcat legea, cât și tineri care conduceau fără drept și vehicule neînmatriculate.

1. Conducere cu permisul suspendat – Mediaș

În jurul orei 18:30, pe strada Malului din Municipiul Mediaș, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 69 de ani. Verificările au arătat că șoferul avea dreptul de a conduce suspendat. Ca urmare, la nivelul Poliției Municipiului Mediaș a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără drept.

2. Conducere sub influența alcoolului – Cristian

Pe strada IV din localitatea Cristian, un șofer de 77 de ani a fost oprit în jurul orei 17:30 pentru control de către polițiști. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Cercetările continuă la nivelul Secției nr. 6 Poliție Rurală Orlat pentru aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.

3. Tineri fără permis și vehicul radiat – Cristian

Tot în Cristian, la ora 13:55, polițiștii au fost sesizați prin 112 de un localnic de 52 de ani, care a reclamat că un autoturism care remorca un alt vehicul a intrat în coliziune cu mașina sa parcată pe strada I. Ancheta a arătat că autoturismul remorcat era condus de un tânăr de 24 de ani, domiciliat în comuna Nocrich, iar celălalt vehicul de un localnic de 22 de ani. În plus, autoturismul remorcat fusese radiat din circulație, iar conducătorul său nu deținea permis de conducere. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere fără permis și conducere de vehicul neînmatriculat.

Concluzii și măsuri

Autoritățile reamintesc că aceste fapte reprezintă infracțiuni rutiere grave, care pot pune în pericol viața participanților la trafic. Polițiștii rutieri continuă să monitorizeze situația, iar șoferii care încalcă legea riscă sancțiuni penale și administrative severe.