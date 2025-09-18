populația sibiului se păstrează tânără. în vâlcea și alba vârstnicii predomină

Sibiul este unul dintre cele mai tinere județe din țară, arată datele adunate de Institutul Național de Statistică. În timp ce în alte județe populația îmbătrânește rapid, în Sibiu vârsta medie se menține sub media națională.

În timp ce multe regiuni din țară îmbătrânesc rapid, Sibiul se menține printre județele cu o populație relativ tânără. Potrivit datelor provizorii ale INS pentru anul 2024, vârsta medie a locuitorilor din județul Sibiu a fost de 41,7 ani. În anul 2023, vârsta medie era de 41,5 ani.

Topul celor mai „tinere” județe

Vârsta medie a populației, la nivel național, este de 42,7 ani. Județul Iași se află mult sub această medie, având cea mai tânără populație. Vârsta medie aici este 39,1 ani. Pe următoarele poziții se află Ilfov (39,3 ani), Suceava (40,1 ani), Bistrița-Năsăud (41 ani), Satu Mare (41,4 ani), Vaslui (41,4 ani), Bihor (41,6 ani), Botoșani (41,6 ani) și Sibiu (41,7 ani).

Sibiul, situat pe locul nouă în această categorie, face parte din grupul județelor care se bucură de o populație mai tânără decât media națională, beneficiind în continuare de migrarea tinerilor din județele învecinate.

Populație îmbătrânită în județele vecine

Județul vecin, Vâlcea, se află în coada clasamentului. Acesta se confruntă cu o îmbătrânire semnificativă, având o vârstă medie de 45,9 ani. Cu un an în urmă, vârsta medie era de 45,4 ani.

Vârsta medie a populației din Brașov este de 42,2 ani, iar cea a populației din Alba este de 44 ani.

Cea mai îmbătrânită populație este în județul Teleorman (46,7 ani), potrivit INS.