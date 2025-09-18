povestea cercetătorului englez mutat la țară, în sibiu. joe ține ateliere de citit urme în natură la hosman

Joe un fost cercetător și ecologist din Marea Britanie, trăiește de câțiva ani în satul Hosman, județul Sibiu, unde a transformat pasiunea sa pentru natură într-un stil de viață.

După ce a lucrat în cercetare științifică și conservare a faunei sălbatice în Anglia și în alte părți ale lumii, Joe England s-a stabilit în România în urmă cu cinci ani, în urma unui contract în zona Sighișoara. Englezul povestește că a descoperit un colectiv implicat în proiecte de mediu și educație, iar în prezent coordonează activități educative pentru copii și adulți în Hosman, sat în care se vede locuind și peste mai mulți ani.

Joe organizează cel de-al doilea atelier de urmărire și observare a semnelor din natură, sâmbătă, 20 septembrie, la Moara Veche din Hosman. Se anunță o experiență inedită pentru cei care doresc să se reconecteze cu instinctele primare și cu mediul natural. Activitatea începe la ora 15:00 și durează până în jurul orei 19:00, iar participanții sunt invitați să învețe să recunoască urmele animalelor, să observe semne subtile ale prezenței insectelor și să înțeleagă mai bine poveștile ascunse în peisaj. „Urmărirea este un instinct primitiv al oamenilor care se pierde încet-încet. Ea poate dezvălui secrete și povești care altfel ar rămâne ascunse în peisaj”, explică Joe.

Atelierul este conceput pentru toate vârstele și se va desfășura în aer liber, într-un cadru natural autentic. Taxa de participare este de 150 lei pentru adulți și 50 lei pentru copii, iar organizatorul promite o experiență relaxantă și educativă, completată de cafea și prăjituri oferite la fața locului. „Este al doilea atelier de acest fel pe care îl organizez. Primul a avut loc în iulie și a fost foarte bine primit. Sper ca și acum să vină cât mai mulți oameni, dar sunt pregătit și dacă vor veni doar câțiva. Este o activitate care merită făcută oricum”, spune Joe.

Atelierele lui Joe England sunt susținute în limba engleză, dar există mereu cineva care poate traduce în germană sau română, în funcție de nevoile participanților.

Cu o experiență solidă în ecologie, birdwatching și educație de mediu, Joe își propune să aducă în Valea Hârtibaciului o abordare personală și autentică asupra modului în care oamenii se pot reconecta cu natura, fără tehnologii sau facilități moderne, ci doar prin observație, răbdare și curiozitate.

Înscrierile se pot face direct prin Messenger, e-mail (joeengland8@hotmail.co.uk) sau telefon (0763 245 257). Participarea este deschisă tuturor – localnici, turiști, familii sau simpli curioși. „Este o activitate făcută din suflet, pentru oameni care vor să redescopere natura. Everybody is welcome,” încheie Joe England.