povestea sibienilor creatori de holograme. ,,transformăm ideile ambițioase în realitate”/ foto,video

INOVI Smart Technologies este o companie născută la Sibiu, din dorința unei echipe tinere și curajoase de a aduce tehnologia de ultimă generație mai aproape de oameni. Reprezentanta companiei, Ileana Calutiu, povestește că totul a început cu mult entuziasm și cu o viziune clară: aceea de a transforma ideile ambițioase în realitate și de a arăta că tehnologia poate fi nu doar un instrument de eficiență, ci și o sursă de emoție și inspirație.

Reprezentanta companiei, Ileana Calutiu, povestește că începuturile au fost pline de entuziasm și curaj: „Povestea INOVI Smart Technologies a început din dorința de a aduce mai aproape de oameni tehnologia de ultimă generație, dar într-un mod practic, aplicat în viața de zi cu zi a companiilor și a comunităților. Am pornit ca o echipă mică, dar cu multă energie și curaj să inovăm în domeniul infrastructurii IT și al soluțiilor smart.”

Unul dintre primele proiecte care au pus compania pe hartă a fost realizat la Dino Park Râșnov. Echipa sibiană a reușit atunci să creeze o experiență care a combinat educația, divertismentul și tehnologia, oferind vizitatorilor un univers spectaculos. A fost un moment de pionierat, care a demonstrat că România are cunoștințe și creativitate suficiente pentru a implementa soluții inovatoare la nivel internațional.

„Am reușit să aducem în fața publicului o experiență vizuală spectaculoasă, care combina partea artistică cu cea tehnologică. A fost un proiect pionierat, care a demonstrat că și în România există potențialul și know-how-ul necesar pentru a implementa soluții inovatoare, la standarde internaționale.” spune reprezentanta.

Holograme care schimbă experiențe

De-a lungul anilor, INOVI Smart Technologies și-a extins portofoliul cu proiecte variate, în care hologramele au devenit elementul central. De la prezentări de produs în retail și târguri internaționale, la proiecții spectaculoase pentru scene și evenimente, echipa din Sibiu a arătat că tehnologia poate capta atenția și poate transforma un simplu moment într-o experiență memorabilă.

Uneori, soluțiile sunt standardizate și pot fi implementate rapid, însă compania se distinge prin proiectele personalizate, unde intră în joc tehnologii 3D, senzori de mișcare și sisteme multimedia complexe. În esență, fiecare proiect este adaptat nevoilor clientului și transformat într-un spectacol vizual unic.

„În esență, putem adapta holograma la nevoile clientului: de la o prezentare simplă, dar elegantă, până la un spectacol multimedia complex, sincronizat cu sunet, lumini și interactivitate. Pentru noi, provocarea nu este doar tehnică, ci și creativă – să transformăm o idee într-o experiență vizuală care să rămână în memoria publicului.” adaugă Ileana.

Tehnologie cu suflet

Deși impactul vizual al hologramelor este impresionant, echipa din Sibiu pune accent pe partea emoțională. Un exemplu memorabil a fost atunci când, prin intermediul unei proiecții live, o persoană a putut fi „prezentă” într-o sală plină de invitați, deși se afla fizic la sute de kilometri distanță. Publicul a trăit o experiență încărcată de emoție și uimire, iar pentru INOVI aceasta a fost dovada că tehnologia poate crea conexiuni reale între oameni.

Un alt proiect definitoriu a fost readucerea în fața publicului a legendarului Mihai Leu, prin intermediul unei holograme spectaculoase. Experiența a arătat cât de mult pot hologramele să inspire și să readucă la viață momente și personalități care marchează generații.

Costuri și provocări

Ileana Calutiu explică faptul că prețul unei holograme personalizate poate varia de la câteva sute la zeci de mii de euro, în funcție de dimensiune, tipul de proiecție și complexitatea conținutului. Mai mult decât echipamentul în sine, conținutul creativ și original este cel care face diferența, iar echipa din Sibiu insistă ca fiecare proiect să aibă propria poveste.

Viitorul hologramelor de la Sibiu

Privind spre viitor, INOVI Smart Technologies crede că hologramele nu vor rămâne doar un „wow factor”, ci vor deveni un instrument folosit zilnic în educație, cultură, turism sau mediul corporate. Echipa sibiană are deja proiecte implementate în școli, muzee, companii și chiar în zona sportivă, unde hologramele creează momente de emoție și inspirație pentru public.

„Credem că în următorii ani hologramele vor ajunge în sălile de clasă, în muzee, în spații publice și în birouri corporate, ca modalitate standard de comunicare și prezentare. Scopul nostru este să facem aceste echipamente accesibile și utile, transformându-le dintr-un spectacol rar într-un instrument zilnic”, subliniază Ileana Calutiu.

De la Sibiu, INOVI Smart Technologies reușește să ducă tehnologia la un alt nivel, combinând inovația cu emoția și demonstrând că România are resursele și creativitatea necesare pentru a inova la standarde internaționale.