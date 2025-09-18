psd sibiu - ”am corectat o nedreptate socială: mamele vor fi scutite de plata cass!” (c.p)

PSD a corectat o nedreptate strigătoare la cer: prin proiectul de lege depus, am restabilit scutirea de la plata CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Nu era normal ca, în numele unui așa-zis „echilibru bugetar”, mamele să fie împovărate tocmai în cea mai delicată etapă a vieții lor.

Nu există responsabilitate mai mare pentru un stat decât aceea de a proteja mamele și copiii săi. Din păcate, “asumatul” Bolojan a ales exact contrariul: a pus pe umerii femeilor aflate în concediu de maternitate o obligație fiscală care nu doar că este nedreaptă, dar și lipsită de orice urmă de umanitate.

Cum să îi ceri unei mame, în primele luni de viață ale copilului ei, să mai ducă și grija unor contribuții? Cum să transformi perioada, în care statul ar trebui să fie sprijin, într-un șir de facturi și obligații?

PSD a reacționat pentru cele aproximativ 150.000 de mame din România care ar fi fost afectate de această măsură. Indemnizațiile lor – oricum reduse – ar fi scăzut cu încă 10%, ceea ce înseamnă o pierdere în medie de până la 400 de lei pe lună pentru fiecare familie. Impactul total asupra bugetului era estimat la doar 60 de milioane de lei anual – o sumă infimă la nivelul cheltuielilor statului, dar uriașă pentru familiile cu copii mici.

“Responsabilitatea bugetară” este un pretext pentru lipsa de empatie și duce la ruperea contractului social dintre stat și cetățean. Într-o țară în care natalitatea este în continuă scădere și în care emigrarea tinerilor este o realitate dramatică, asemenea politici nu fac decât să descurajeze și mai mult familiile.

PSD demonstrează că un stat puternic nu este cel care strânge bani cu orice preț, ci acela care își protejează cetățenii, în special mamele și copiii. Iar prin acest demers legislativ, PSD a arătat că știe să repare greșelile și să fie alături de cei care au nevoie de protecție.

Am susținut în plenul parlamentului această declarație politică despre apărarea drepturilor acestei categorii sociale prin promovarea legii PSD prin care facem dreptate familiilor din România.